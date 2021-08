SAP Labs Latin America tem chances para área de TI

Está em busca de uma oportunidade para se recolocar no mercado? Esta pode ser a sua chance, uma vez que a SAP Labs Latin America tem chances para a área de TI. Ao todo, são 150 novos postos de trabalho destinados a profissionais de engenharia de software em todo o país.

Com sede no Rio Grande do Sul, a empresa conta com oportunidades para diferentes níveis de senioridade: estágio, início de carreira, pleno e sênior. Há chances para Desenvolvedor(a) Senior, Arquiteto(a) de Software, Expert de Software, Gerente de Produto, Especialista de Conteúdo, Redator(a) Técnico, Consultor SAP Application, Desenvolvedor Java e muiot mais.

A empresa exige conhecimento avançado em inglês para grande parte das vagas, que oferecem a possibilidade de atuação no modelo presencial, híbrido ou remoto, conforme a política Pledge to Flex da SAP, que garante que o colaborador escolha o modelo de trabalho que mais se adequa à sua rotina, sempre em conjunto com sua liderança.

Ainda, para concorrer é preciso ter interesse em colaborar com a evolução tecnológica do mundo, auxiliando os clientes em suas buscas de aumento de produtividade e eficiência operacional. Isto é: características como espírito colaborativo, proatividade e vontade de fazer sempre mais são alguns dos diferenciais competitivos avaliados pela SAP Labs.

Você Pode Gostar Também:

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a um pacote completo de benefícios, como assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale refeição, vale alimentação, vale transporte, previdência privada, investimento em ações da SAP, plano de carreira e acesso a treinamento e desenvolvimento pessoal e profissional.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pelo SAP Labs Latin America deverão acessar a página de carreiras da empresa, disponível aqui, para cadastrar seu currículo e participar do processo seletivo.

Na plataforma os interessados poderão, ainda, conferir a lista completa de oportunidades disponíveis, assim como seus requisitos e escopo de atuação.