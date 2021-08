Saque-aniversário: Caixa libera o máximo de 3 anos adiantados com juros; entenda mais

Ao longo da pandemia, a maioria dos cidadãos buscou, e ainda busca, por uma reserva de dinheiro. Assim, entre as opções, foi disponibilizada pela Caixa, a chance do uso do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como antecipação do saque-aniversário. Seria a garantia do empréstimo até para quem possui score baixo, nome sujo ou outros impedimentos.

Liberação de até 3 anos adiantados do saque-aniversário com juros do FGTS

Antes de tudo, é preciso saber como é o funcionamento do crédito do saque-aniversário, assim como suas condições firmadas pela Caixa Econômica. Primeiramente, essa modalidade se concede a todos os trabalhadores que optam por ela quanto ao FGTS.

O FGTS significa Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Dessa forma, toda instituição ou empregador coloca na poupança um valor relativo a 8% do montante do salário dos trabalhadores em contas separadas. Fazendo assim, no caso da demissão sem ser por justa causa, por doenças graves, bem como para empréstimo de imóvel, o trabalhador poderá usar a quantia nessa conta.

Porém, para sacar esse saldo relativo ao FGTS ao solicitar empréstimos da Caixa, a pessoa necessita ter aderido à opção do saque-aniversário. Entretanto o que é esse saque-aniversário do FGTS? Ele passou a existir em 2019 e garante que a pessoa saque uma quantia proporcional ao todo disponibilizado de seu FGTS. Este saque é autorizado uma vez ao ano, no mês do nascimento do titular.

Mesmo parecendo uma boa coisa, existe um porém: no caso de dispensa do trabalho sem justa causa, a pessoa que opta pelo empréstimo, não poderá sacar um valor total de seu FGTS por 24 meses. Para optar pelo saque-aniversário, o funcionário necessita pedir à instituição financeira.

Condições para o crédito ser concedido

A medida que prevê a obtenção do empréstimo junto ao FGTS como garantia, destina-se às pessoas que optam pelo saque-aniversário. Visto que é seguro, o banco dispõe de taxas de juros menores destinada ao crédito pessoal. E também, pode acabar sendo mais vantajoso do que o empréstimo consignado em determinados momentos.

Enquanto os valores das taxas de juros ao mês da Caixa variam entre 0,99%, o total dos juros ao ano somam 12,54%. Quanto ao valor mínimo de empréstimo é de $ 2 mil. Por último, pode antecipar em até três anos o benefício. Faz-se, então, a solicitação do empréstimo online. Analise bem as taxas e veja se o saque-aniversário do FGTS da Caixa é vantajoso para você.