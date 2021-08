Saque do FGTS: Trabalhadores nascidos em agosto já podem resgatar o seu saldo

Os trabalhadores que aderirem a modalidade recebem parte do saldo disponível em suas contas do Fundo de Garantia no mês de seu nascimento.

O saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quem nasceu em agosto e aderiu a modalidade já está liberado. Como é permitido o resgate em até três meses consecutivos, os trabalhadores poderão ter acesso ao dinheiro até dia 31 de outubro. Para receber o FGTS pela modalidade, a pessoa deve aderir até o último dia útil do mês de seu aniversário. Caso o período tenha excedido, a solicitação só será considerada no ano seguinte. Os trabalhadores que aderirem a modalidade recebem parte do saldo disponível em suas contas do Fundo de Garantia no mês de seu nascimento. A medida permite que o cidadão retire o seu saldo até o mês subsequente, totalizando três meses de disponibilidade. Além disso, o direito ao saque-rescisão é retirado automaticamente. Sendo assim, diante demissão sem justa causa o cidadão só receberá a multa rescisória de 40% sobre o saldo contabilizado no contrato de trabalho. No mais, caso o trabalhador se arrependa da escolha, é possível retornar ao saque tradicional (rescisão). No entanto, deve-se aguardar um período de 2 anos. Atualmente, o saque-aniversário está disponível para os cidadãos que nasceram em junho, julho e agosto, a partir de hoje. O calendário vai até fevereiro de 2022. Calendário de saque-aniversário do FGTS Mês de aniversário Período para saques Janeiro 04/01 a 31/03 Fevereiro 01/02/ a 30/04 Março 01/03 a 31/05 Abril 01/04 a 30/06 Maio 03/05 a 30/07 Junho 01/06 a 31/08 Julho 01/07 a 30/09 Agosto 02/08 a 29/10 Setembro 01/09 a 30/11 Outubro 01/10 a 31/12 Novembro 01/11 a 31/01/2022 Dezembro 01/12 a 28/02/2022 Como aderir ao saque-aniversário do FGTS? Acesse o aplicativo do FGTS ou site da Caixa Econômica Federal; Clique em "Meu FGTS"; Selecione a opção "Saque-aniversário"; Em seguida, leia e concorde com os termos e condições; Por fim, clique em "aderir Saque-aniversário".