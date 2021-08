Sarah Andrade estrela novo clipe da dupla Israel e Rodolffo; assista

Amigos dentro do Big Brother Brasil 21, Sarah e Rodolffo estão juntos novamente. A loira é a estrela do novo clipe da dupla Israel e Rodolffo, da música “Melhor Que Muita Gente”, recém lançada pelos artistas. A canção faz parte da versão deluxe, com faixas do álbum ‘Aqui e Agora’ até então inéditas.