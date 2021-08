Saudável: veja receita de bolinho de lentilha com brócolis

Saboroso e bem fácil de fazer, o bolilnho de lentilha é uma boa pedilda para quem não quer sair da dieta nem mesmo na hora do lanche. Confira abaixo o modo de preparo, indicado pelo nutricionista Humberto Nicastro ao portal ‘Minha Vida’.

Ingredientes:

2 xícaras (chá) de lentilha cozida com pouco caldo

1/2 xícara (chá) de farinha de aveia

1/2 xícara (chá) de brócolis cozido e picado

1/2 xícara (chá) de cebola picada

2 colheres (sopa) de cheiro verde picado

1/4 xícara (chá) de farinha de aveia para empana

Modo de preparo:

Amasse a lentilha com a ajuda de um garfo. Coloque todos os demais ingredientes em uma vasilha e misture até formar uma massa. Modele os bolinhos em formato de croquete ou discos e passe no farelo de aveia. Coloque os bolinhos numa assadeira untada e regue-os com um fio de azeite. Asse em forno preaquecido a 180 graus, por 30 minutos ou até dourararem. Bom apetite!