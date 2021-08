Saúde Por Todo Canto leva mutirão de serviços para zona rural de Penedo

Programa começa na próxima quarta-feira, 25, no povoado Ponta Mofina

Decom PMP

Um programa direcionado ao morador da zona rural de Penedo será lançado na próxima quarta-feira, 25, quando o Saúde Por Todo Canto estará na comunidade Ponta Mofina.

O Secretário Guilherme Lopes planejou ação itinerante para solucionar a demanda reprimida por serviços de saúde ao público em geral, procedimentos ofertados abaixo do necessário em função da pandemia de Covid-19.

Sem que os penedenses que residem na zona rural precisem se deslocar até a cidade, a gestão Crescendo Com Seu Povo atende as necessidades do homem e da mulher do campo, modelo de trabalho também desenvolvidos nas áreas de assistência social e educação.

O Saúde Por Todo Canto descentraliza serviços como exames laboratoriais, consulta médica, atendimento odontológico, vacinação contra Covid, combate ao mosquito Aedes aegypti, treinamento sobre primeiros socorros e ações educativas.

Moradores dos povoados próximos terão acesso ao mutirão da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) que será realizado uma vez por mês.

Outro programa lançado por Guilherme Lopes é o Acelera Saúde, também relacionado com a demanda reprimida gerada pela situação de emergência sanitária.

Consultas com especialidades médicas, cirurgias eletivas e exames de imagem serão ofertados em maior escala para atender à população de Penedo, da cidade e da zona rural.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP