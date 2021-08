Saúde: veja oito alimentos que combatem o cansaço

Muitas vezes, o cansaço durante o dia pode estar relacionado aos hábitos alimentares.

Os alimentos afetam a capacidade do cérebro de se manter ativo, pois exige certos nutrientes para permanecer mentalmente focado e alerta.

Confira abaixo oito alimentos que combatem o cansaço, indicados pela nutricionista Liora Bels, especialista em bem-estar do Freeletics.

1. Abacate



Além de ser versátil, podendo ser usado em receitas doces ou salgadas, o abacate também é extremamente energético. Apesar de ser bastante calórico, tem um alto teor de gordura saudável, incluindo ácidos graxos, ômega 3 e ômega 6, que combatem o colesterol ruim, aumentam o fluxo sanguíneo para o cérebro e ajudam o corpo a absorver outros nutrientes.

2. Maçãs

As maçãs são um lanche prático e super energético. Elas também são ricas em frutose, o açúcar predominante encontrado nas frutas, sendo a fonte preferida de energia do corpo. Ainda que comer uma maçã não dê o impulso inicial normalmente fornecido por uma xícara de café, a fruta vai fornecer uma quantidade constante de energia para o cérebro e corpo por mais tempo.



3. Grãos germinados



Os grãos germinados são grãos integrais, como aveia ou trigo-sarraceno, que foram encharcados e deixados germinar. Ao contrário de açúcares simples, grãos integrais são uma forma de carboidrato que o corpo quebra lentamente para converter em energia, fornecendo assim uma fonte constante, em vez de um pico seguido de uma queda que traz o sono e o cansaço

4. Macadâmia

A macadâmia – e a maioria das nozes e sementes – são alguns dos melhores lanches quando o assunto é vencer o cansaço e combater a fome. Com 160 a 200 calorias em um punhadinho, as macadâmias são uma fonte concentrada de energia, contendo todos os macronutrientes principais, tais como proteínas, carboidratos, gorduras boas etc.

Lembre-se que, apesar de serem saudáveis, as nozes também são uma bomba calórica e, portanto, devem ser comidas com moderação.



5. Mirtilos

Além de deliciosos, os mirtilos são muito energizantes e podem até elevar a função cerebral. As frutinhas são uma ótima fonte de manganês, um elemento químico frequentemente encontrado em minerais combinados com ferro, que desempenham um papel importante na assistência a determinadas atividades metabólicas no corpo – sendo uma delas a conversão de carboidratos e gorduras em energia.



6. Matcha

Não é só mais um alimento da moda, também é super energético. Enquanto uma xícara de chá verde extrai apenas alguns dos benefícios nutricionais disponíveis, o matcha é feito a partir de folhas de chá inteiras que foram moídas em um pó verde fino, contendo, assim, todos os minerais poderosos, antioxidantes e aminoácidos encontrados na própria folha.

7. Macarrão Shirataki

Massas são uma delícia, mas trazem uma sensação de fadiga logo depois de serem consumidas. Uma alternativa, neste caso é o macarrão Shirataki, feito a partir de glucomanano, uma fibra que vem da raiz da planta de konjac que cresce no Japão. O macarrão tipicamente asiático tem baixo teor de carboidratos, composto por 97% de água, evitando o tradicional sono após almoçar um prato de macarrão.



8. Couve



A couve é uma das fontes de nutrientes mais ricas da terra, repleta de vitaminas e minerais essenciais de que cérebro precisa. Trata-se de uma fonte vegetal de ferro, cujos baixos níveis no corpo podem levar à exaustão e à sensação de cansaço.

Para aumentar a absorção de ferro, é ideal consumir a couve com uma fonte de vitamina C.