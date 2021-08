Scania anuncia abertura de seu programa de estágio

A sexta-feira está cheia de boas notícias para estudantes de diversas áreas. Isso porque a Scania anunciou há alguns dias a abertura de seu programa de estágio. A empresa, que é referência em soluções de transporte sustentável, oferece 25 vagas para universitários de diversas áreas, com disponibilidade para atuar em São Bernardo do Campo (SP). Inicialmente, os contratados atuação no modelo híbrido, que pode ser revisto após a pandemia.

Há chances para estudantes dos mais diversos cursos e semestres, sendo o único requisito o conhecimento básico do inglês e intermediário do Pacote Office.

O salário oferecido é de R$ 1.700 por mês, mas os estagiários terão direito, ainda, a uma série de benefícios, como assistência médica, assistência odontológica ambulatório médico, restaurante no local, acesso ao Clube Scania, transporte (ônibus fretado e auxílio transporte), estacionamento no local, seguro de vida, programa de desenvolvimento, desconto na compra de veículos VW, desconto no aluguel de veículos VW, consórcio Scania ou VW e recesso remunerado.

Como se candidatar

O processo seletivo será conduzido pela Companhia de Estágios, empresa especializada em recrutamento e seleção. Os interessados deverão acessar o site da empresa, disponível em https://app.ciadeestagios.com.br, para cadastrar o currículo e conferir ainda mais informações sobre as oportunidades disponíveis.

As inscrições estão abertas até o próximo dia 30 de agosto.

