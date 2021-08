Secretaria de Esportes de Penedo realiza campeonatos de futebol de campo e quadra

A Secretaria Municipal de Esportes (SMES) da Prefeitura de Penedo realiza competições, com o objetivo de estimular a prática esportiva amadora, assim como a desportividade entre as associações, e dos padrões harmônicos do município.

Tendo em foco essa definição, a pasta da Prefeitura de Penedo organiza os campeonatos amadores de futebol de campo e futsal 2021.

Os campeonatos serão regidos por regulamento próprio e terão seus jogos disputados de

acordo com as regras oficiais.

Os grupos e regulamentos são definidos por meio de congressos esportivos que tiveram início nesta terça-feira, 17. Durante os encontros, são sorteadas as equipes e definidos os critérios. Também serão definidos os árbitros que apitarão durante os campeonatos.

Os jogos do futebol de campo ocorrerão no Estádio Alfredo Leahy, já as partidas do futebol de quadra ocorrerão no Ginásio Padre Manoel Vieira.

Prevenção da Covid

De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes, os protocolos de controle sanitário relacionados com a pandemia de Covid-19 foram definidos por meio de reunião com o Gabinete de Gerenciamento de Crise, cujo presidente é o Secretário Municipal de Saúde Guilherme Lopes.

As atividades esportivas seguirão os protocolos determinados pela fase amarela do Protocolo de Distanciamento Social Controlado.

Dessa forma, os jogos poderão contar com público máximo de 500 pessoas, uso de máscara e higienização com álcool 70%.

O regulamento do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, pode ser visualizado por meio do seguinte link.

Já o regulamento do futsal será divulgado após a realização do referido congresso nesta quarta-feira, na sede do Campo do Vasco, a partir das 18h.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP