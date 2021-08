Secretário de Saúde da Bahia chama chef de cozinha de vagabunda; entenda

No último domingo (1), o secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, protagonizou uma briga repleta de ofensas no WhatsApp. Após ter a reserva cancelada no famoso restaurante Preta, na Ilha dos Frades, o titular da Sesab xingou a chef Angeluci Figueiredo de ‘vagabunda’ e a conversa viralizou nas redes sociais. O estabelecimento é muito frequentado por famosos como Gilberto Gil, Carlinhos Maia, André Marques, Astrid Fontenelle e Ana Paula Padrão.

A confusão aconteceu após o secretário encontrar o restaurante fechado no domingo. Por causa do mau tempo, a Capitania dos Portos recomendou restrição de navegação na Ilha dos Frades, onde o estabelecimento fica localizado. Fábio, que estava na companhia de amigos e familiares em uma excursão, ficou chateado por ter tido sua reserva cancelada e enviou mensagens desaforadas para a chef.

“Esqueça de me ver de novo aqui. E ainda paguei 350 reais pra desembarcar”, escreveu o secretário. Além disso, ele também xingou Angeluci: “Amigo o caralho! Vagabunda”.

Após a repercussão das mensagens, Fábio Vilas Boas pediu desculpas no Twitter. “Por mais cuidadosos que sejamos, ao longo da vida cometemos erros que podem atingir as pessoas. Peço, portanto, desculpas à empresária e artista da gastronomia baiana, a Chef Angeluci Figueiredo, pelos comentários inadequados no último domingo (1)”, escreveu. Confira:

Por mais cuidadosos que sejamos, ao longo da vida cometemos erros que podem atingir as pessoas. Peço, portanto, desculpas à empresária e artista da gastronomia baiana, a Chef Angeluci Figueiredo, pelos comentários inadequados no último domingo (1), — Fábio Vilas-Boas (@fabiovboas) August 2, 2021

A chef Angelic Figueiredo divulgou a sua resposta ao secretário. No texto, ela citou a misogenia e o teor racista das mensagens. “O que autoriza uma autoridade, no exercício de uma função pública das mais relevantes do estado – a de secretário de Saúde do Estado da Bahia, e durante uma pandemia, o que torna a sua função sinhá mais responsável – chamar uma mulher de VAGABUNDA? O senhor admite algum senso de possibilidade de razoabilidade no seu gesto, no uso dessas palavras?”, escreveu.