Seguindo em frente: Luisa Sonza curte iate com amigos famosos após térmico com Vitão

Após terminar o relacionamento com Vitão, a cantora Luisa Sonza aproveitou o clima do Rio de Janeiro para curtir um passeio de iate com os amigos. Nos cliques, é possível identificar outros artistas como os cantores Gabi Melim (da banda Melim) e Pedro Calais (vocalista da banda Lagum).

A artista compartilhou o momento com os seguidores e usou a legenda “sou bem melhor sozinha, mas arrasta pro lado”. A legenda faz referência a CONFIRA “melhor sozinha”, um dos grandes sucessos do álbum ‘Doce 22’, lançado em agosto. Confira os cliques:

No último domingo (22), Luisa usou o Twitter para desabafar sobre a atual situação de sua vida. A cantora revelou estar cansada de tantos altos e baixos. “Eu estou tão cansada, quando eu acho que minha vida vai ficar ‘de boa’ finalmente, algo acontece e fico mal de novo. Ainda bem que eu tenho vocês”, escreveu.

Ela ainda prometeu que irá tentar seguir em frente: “Eu prometo que vou tentar passar por cima, de novo. Eu sei q tem gente que se inspira em mim e na minha força, só que eu não sei se tenho mais força pra dar. Estou com medo de ser fraca. Estou com medo de não conseguir mais dar o meu melhor a partir daqui. Estou com medo”, desabafou.

Desde 2020, Luisa tem passado por momentos delicados na vida pessoal. Após o fim do seu casamento com o humorista Whindersson Nunes, a cantora passou a receber diversos ataques nas suas redes sociais. Depois, quando assumiu o namoro com o cantor Vitão também em 2020, a situação se tornou ainda pior.

Em 2021, após o falecimento do filho de Whindersson Nunes, Luisa foi responsabilizada pela morte da criança. A artista precisou ficar afastada das redes sociais e iniciou um tratamento psicológico para conseguir lidar com o ódio na internet.