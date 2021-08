Segundona Mineira: Uberlândia empresta lateral-direito ao Uberaba

Uberlândia, MG, 19 (AFI) – Nesta quinta-feira, o Uberlândia anunciou o empréstimo do Douglas Basílio ao rival Uberaba. O lateral-direito chega para a disputa da Segundona Mineira, que irá começar no dia 11 de setembro. O Uberabae irá enfrentar o Araxá.

Douglas Basílio estava no elenco que disputou a elite do futebol mineiro, mas não era titular frequentemente e chegou a enfrentar o Cruzeiro na estreia da competição.

ESTREIA NA SEGUNDONA MINEIRA:

O Zebu irá enfrentar o Araxá no dia 11 de setembro, jogando fora de casa, no estádio Fausto Alvim, em Araxá.

CAMPANHA DO UBERLÂNDIA

Atualmente, o clube do triângulo mineiro ocupa quinta posição do Grupo A6 com 16 pontos, apenas um do Rio Branco VN-ES, que é a primeira equipe dentro do G4. O Uberlândia voltará a campo neste domingo, às 16h, no clássico mineiro, contra a Patrocinense.