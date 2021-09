Segurança conta como Luciana Gimenez conheceu Mick Jegger: ‘Ele topou conhecê-la’

[ad_1]



Em entrevista ao podcast ‘Achismos’, o policial civil Túlio Costa contou ao humorista Maurício Meirelles como Luciana Gimenez conheceu o cantor Mick Jagger. Túlio diz que foi o responsável por apresentar a modelo ao vocalista da banda Rolling Stones.

O policial trabalhou na equipe de segurança de Mick Jagger durante sua estadia no Brasil. Segundo ele, o primeiro contato entre o artista e Luciana foi em uma festa da elite carioca. “Ele [Mick] estava em uma festa em uma mansão no Cosme Velho [zona sul do Rio de Janeiro]. Lá estava só a nata da nata. Aqueles que ganham mais de um milhão por mês, tipo Luciano Huck, Caetano Veloso, Gilberto Gil”, contou.

Túlio afirmou que Mick Jagger estava curtindo a noite e com poucos seguranças. “Então chegou a Luciana muito linda, aquela beldade. Ela me cumprimenta e pede para conhecer o Mick. Eu falei para o segurança dele e ele topou conhecê-la. Ela se apresentou a ele e pronto”, afirmou.

Na ocasião, o cantor britânico estava no Brasil por causa da turnê ‘Bridges to Babylon’, em 1998. Após o primeiro encontro, Mick Jagger e Luciana Gimenez engataram um romance e tiveram um filho, Lucas Jagger, hoje com 22 anos. Apesar de não estarem mais juntos, eles se consideram grandes amigos.