Seleção feminina de vôlei passa fácil pela Coreia do Sul e se garante na final

Nos dois títulos brasileiros nos Jogos, as decisões foram contra as americanas. Em Pequim 2008 e Londres 2012, a seleção brasileira levou a melhor e levou o ouro.

A equipe brasileira foi surpreendida horas antes do jogo com a notícia da suspeita de doping de Tandara, que precisou ser cortada e voltar ao Brasil. Apesar do problema extra-campo, as jogadoras pouco sofreram nas quadras. Mesmo contra a ponteira Kim Yeon-Koung, uma das maiores pontuadoras dos Jogos, o Brasil dominou a partida do início ao fim para garantir seu lugar na decisão.