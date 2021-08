Seleção FI da 17ª rodada do Brasileirão com laterais experientes, artilharia pesada e técnico ex-Ponte

Campinas, SP, 23 (AFI) – A 17ª rodada do Campeonato Brasileiro teve seu encerramento na noite desta segunda-feira, com a vitória do Red Bull Bragantino e o empate entre Atlético-MG e Fluminense. Como de costume, o Portal FI selecionou os melhores em campo e definiu a Seleção da Rodada!

O sistema defensivo é pra lá de experiente, sendo definido com o experiente Walter (Cuiabá) no gol, os experientes laterais Rafinha (Grêmio) e Fábio Santos (Corinthians), além dos zagueiros bons de bola Marcelo Benevenuto (Fortaleza) e Natan (Red Bull Bragantino).

No meio-campo, a rodada teve poucos meias de criação sendo destaque, por isso a Seleção FI foi definida com três volantes: Guilherme Castilho (Juventude), Rodrigo Nestor (São Paulo) e Roni (Corinthians).

Já o sistema ofensivo foi definido com Clayson (Cuiabá), Ytalo (Red Bull Bragantino) e Borge (Grêmio). O treinador é Jorginho Campos (Cuiabá), tetracampeão com a seleção brasileira e vice-campeão da Copa Sul-Americana com a Ponte Preta, em 2013.

CONFIRA A SELEÇÃO FI DA 17ª RODADA:

Goleiro: Walter (Cuiabá)

Tem passado ao time muita tranquilidade, o que é uma das missões de um grande goleiro. Mas teve uma bela atuação diante do Palmeiras, fazendo boas defesas e dois milagres, em cabeçadas de Deyverson e Dudu, que foi repetida dezenas de vezes na televisão. A verdade é que o Cuiabá teve uma atuação inteligente, sabendo sofrer na marcação e explorando bem os seus momentos no ataque. Mereceu vencer o favorito Palmeiras por 2 a 0 no Allianz Parque.

Lateral-direito: Rafinha (Grêmio)

O ‘pagodão’ na semana passada e os protestos da torcida ajudaram Rafinha crescer. O lateral enfim fez um grande jogo pelo Grêmio. Foi a válvula de escape da equipe de Felipão e ainda contribuiu com uma assistências desarmes e chutes de longa distância. Se continuar assim, o pagode pode até ser liberado.

Zagueiro: Marcelo Benevenuto (Fortaleza)

Um dos melhores zagueiros do Brasileirão, Marcelo Benevenuto é muito forte pelo alto e voltou a marcar no sábado, no empate com o Juventude, por 1 a 1, em Caxias do Sul. O jogador aproveitou cobrança de escanteio e subiu no terceiro andar para testar para as redes. É o ‘xerifão’ do Leão na Série A.

Zagueiro: Natan (Red Bull Bragantino)

O jogo foi de poucas chances, mas o setor defensivo do Massa Bruta se portou bem e soube segurar o América-MG no começo do jogo, quando o Coelho se mostrava mais ofensivo. Mesmo jovem, Natan teve atuação segura ao lado de Fabrício Bruno e ajudou na vitória por 2 a 0 que recoloca o time paulista no G4.

Lateral-esquerdo: Fábio Santos (Corinthians)

Uma das principais armas, dos dois times, foram os cruzamentos à área, o que favorece os bons batedores na bola. Fábio Santos é um deles e, em grande lançamento para Roni, deu a assistência para o único gol do duelo.

Volante: Guilherme Castilho (Juventude)

Num confronto bastante movimentado, Guilherme Castilho teve atuação importante para bloquear as investidas do ótimo time do Fortaleza. Durante os 90 minutos foi muito bem na marcação, e na reta final da partida foi bastante participativo para ajudar os homens da frente à colocar a bola no fundo das redes. Saiu de campo bastante elogiado e merece lugar na Seleção FI.

Volante: Rodrigo Nestor (São Paulo)

Foi um dos poucos que se salvou da péssima atuação do Tricolor. Apesar da vitória, o time não esteve bem. Ele, porém, destoou da equipe contra o Sport. Foi dele a assistência para Pablo fazer o primeiro gol. Além de ajudar o ataque, mostrou competência na parte defensiva.

Volante: Roni (Corinthians)

O jogo não foi dos melhores. Faltou criatividade no ataque. Roni, porém, foi um dos que se apresentaram para construir. Muito consistente nos passes e nas movimentações pelo campo, coroou a atuação com gol. Entrou na área como elemento surpresa e garantiu os três pontos do Timão.

Atacante: Ytalo (Rede Bull Bragantino)

É o homem-gol dos Bulls. Deu a vitória por 1 a 0 em cima do América-MG, no fechamento da 17.ª rodada. Ele é vice-artilheiro do brasileirão, com 7 gols, um a menos do queBruno Henrique (Flamengo), Gilberto (Bahia) e Edenilson (Inter-RS) todos com 8 gols.

Atacante: Clayson (Cuiabá)

Clayson deu um calor na defesa do Palmeiras. E tudo começou logo no primeiro minuto de jogo. O ex-atacante do Corinthians abriu o caminho para a surpreendente vitória do Cuiabá sobre o Palmeiras. Depois, ele ainda criou boas jogadas, serviu os companheiros e fez Weverton trabalhar.

Atacante: Borja (Grêmio)

Cada dia que passa está mais a vontade com a camisa do Grêmio.Parece que já joga na equipe há muito tempo.Mostrou oportunismo no gol que abriu a vitória gremista. Está mostrando que será ídolo da torcida e vai seguir o caminho de caras como Jardel por exemplo: chega no clube desacreditado e faz história.

Técnico: Jorginho Campos (Cuiabá)

No resultado mais surpreendente da rodada, o Cuiabá visitou o Palmeiras e venceu por 2 a 0. O time mato-grossense foi bem durante os 90 minutos e aproveitou a instabilidade do time palmeirense na temporada. Mérito também do treinador Jorginho Campos, contrato com a missão de livrar o time da degola, e isso vem acontecendo.