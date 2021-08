Seleção FI da 17ª rodada Série B com dupla da Macaca, argentino bom de bola e técnico de G4

Campinas, SP, 13 (AFI) – A 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro teve seu encerramento nesta quinta-feira à noite. Foi mais uma rodada de muita bola na rede e disputa acirrada pelo G4 e contra a zona de rebaixamento. Como de costume, o Portal FI selecionou os melhores em campo para escalar a Seleção da Rodada

CONFIRA A SELEÇÃO FI DA 17ª RODADA DA SÉRIE B:

Simão (Operário);

Raul Prata (Vitória), Thiago Lopes (Ponte Preta), Iago Mendonça (Goiás) e Bidu (Guarani);

Marthã (CRB), Daniel Costa (Sampaio Corrêa) e Diego Torres (CRB);

Léo Gamalho (Coritiba), Samuel (Vitória) e Moisés (Ponte Preta).

Técnico: Felipe Surian (Sampaio Corrêa).

VEJA COMO FOI A ATUAÇÃO DE CADA JOGADOR:

GOLEIRO:

Simão (Operário) – Simão foi um dos grandes responsáveis pela vitória do Operário sobre o Botafogo, por 1 a 0, em Ponta Grossa. O jogador fez pelo menos três boas defesas durante os 90 minutos, uma delas precisando usar o reflexo para evitar o gol do time carioca. Saiu de campo comemorando bastante os três pontos e a proximidade do Fantasma pelo G4 da Série B.

Simão foi muito bem e colaborou para a vitória do Operário sobre o Botafogo, em Ponta Grossa

Lateral-direito:

Raul Prata (Vitória) – Mesmo longe de sua forma física, por estar voltando de contusão, ele teve um bom desempenho no empate por 2 a 2 com o Cruzeiro na Arena Independência. A sua experiência pode ajudar o time baiano a escapar da zona de degola.

ZAGUEIRO:

Thiago Lopes (Ponte Preta) – Com apenas 19 anos, Thiago Lopes foi colocado numa verdadeira ‘fogueira’ na quarta-feira, quando a Ponte Preta venceu o Londrina, de virada, por 2 a 1. O zagueiro entrou ainda no primeiro tempo para substituir Fábio Sanches e deu conta do recado. Foi muito bem nos desarmes e colaborou pelo resultado positivo da Macaca, que completou 121 anos de fundação.

Zagueiro:

Iago Mendonça (Goiás) – Bastante eficiente no empate do Goiás contra o Remo, por 1 a 1, em Goiânia. No primeiro tempo salvou um gol quase em cima de linha. Depois também teve fôlego pra ajudar time no ataque.

Lateral-esquerdo:

Bidu (Guarani) – O lateral é sim um dos destaques do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, o jogador fez a diferença. Bidu criou as principais oportunidades de gol do Bugre e iniciou a jogada que acabou com Allan Victor colocando a bola no fundo das redes para bater o Avaí por 1 a 0 na Ressacada.

Bidu foi um dos melhores do Guarani na importante vitória sobre o Avaí, em Florianópolis

Volante:

Marthã (CRB) – Tá gostando de aparecer como elemento surpresa na área adversária. Na goleada do CRB sobre o Sampaio Corrêa, por 3 a 0, Marthã aproveitou cruzamento de Diego Torres e cabeceou no cantinho de Zé Carlos para marcar o segundo gol do clube alagoano. Quase fez mais um no segundo tempo ao acertar a trave em chute de fora da área.

Meia:

Daniel Costa (Sampaio Corrêa) – Jogador técnico com ótima batida na bola, saiu do banco de reservas para cobrar falta diante do Náutico. Na sua primeira batida na bola fez um golaço de falta e foi um dos destaques na vitória por 2 a 0 em cima do Náutico.

Meia:

Diego Torres (CRB) – Foi o grande destaque na vitória que colocou o CRB na vice-liderança da Série B do Brasileiro. Logo no começo, Diego Torres cobrou escanteio com perfeição e marcou um golaço olímpico. Na sequência, cruzou para Marthã ampliar. O camisa 10 argentino ainda teve participação no terceiro e último gol.

Diego Torres fez gol olímpico e ajudou o CRB e vencer o Brusque no Rei Pelé

Atacante:

Léo Gamalho (Coritiba) – É o cara do Coritiba. Na vitória sobre o Brasil de Pelotas, por 2 a 0, fora de casa, marcou os dois gols. No primeiro, recebeu lançamento de Rafinha, dominou e bateu tirando do goleiro. Depois, fechou o placar em cobrança precisa de pênalti, deslocando o goleiro. Chegou aos nove gols na Série B e está a apenas um do artilheiro Edu, do Brusque.

Atacante:

Samuel (Vitória) – Foi o grande destaque do Vitória no empate por 2 a 2 diante do Cruzeiro. O jogador fez os dois gols do Leão, o último uma obra de arte. Ele tirou do goleiro Fábio e chutou forte para decretar a igualdade. O atacante foi o grande diferencial do duelo.

Atacante:

Moisés (Ponte Preta) – Herói pontepretano na noite do aniversário de 121 anos, Moisés garantiu à Ponte Preta a vitória sobre o Londrina, de virada, por 2 a 1, em Campinas. Ele foi disparado o melhor campo, tendo participação nos dois gols da Macaca. No primeiro, foi dele o cruzamento na área em que Felipe Vieira acabou marcando contra. Depois, aos 47, o atacante recebeu passe de Rodrigão e finalizou com categoria. Foi o ‘dono da festa’ no Majestoso.

Moisés foi o melhor em campo e garantiu a vitória da Ponte Preta sobre o Londrina (Crédito: Álvaro Jr/Pontepress)

Técnico:

Felipe Surian (Sampaio Corrêa) – O Sampaio Corrêa venceu o Náutico por 2 a 0 e entrou no G-4 muito por causa de Felipe Surian. Quando tudo indicava que o jogo terminaria zerado, o treinador lançou Daniel Costa para bater uma falta. O meia cobrou e abriu o placar. Depois, o comandante botou Pimentinha no duelo e o atacante confirmou os três pontos.