Seleção FI do Brasileirão armada no 4-3-3 e com ‘Gordiola’ no comando técnico

Campinas, SP, 2 (AFI) – Todo o povo brasileiro está de olho nas disputas por medalhas lá no Japão, mas aqui o Brasileirão correu solto neste final de semana. Com mais uma vitória tranquila do Flamengo, esta vez em cima do Corinthians. Foi fácil, por 3 a 1.

O Flamengo tem dois jogadores – Éverton Ribeiro e Gabigol – na Seleção Futebol Interior – Seleção FI – da 14.ª rodada. O Atlético Mineiro, em alta, também contou com dois jogadores – Mariano e Vargas.

A Seleção FI está armada no esquema 4-4-3 e tem no comando o técnico Guto Ferreira, o ‘Gordiola’, que deu as cartas no Clássico rei cearense, quebrando um jejum de cinco jogos em cima do rival Fortaleza.

CONFIRA OS MELHORES DA 14.ª RODADA:

Goleiro: João Paulo (Santos)

Salvou os três pontos santistas, especialmente no segundo tempo. Com o time recuado, a Chapecoense foi para cima e criou algumas oportunidades. Em todas, o arqueiro estava lá para garantir a primeira vitória do Peixe fora de casa, no Campeonato Brasileiro.

Lateral-direito: Mariano (Atlético-MG)

Como joga do mesmo lado do que Savarino, o lateral não precisa apoiar tanto o ataque, mas isso não quer dizer que sua tarefa é fácil. O jogador teve papel defensivo fundamental para que o Galo derrotasse o Athletico-PR sem sofrer gols, com bom posicionamento e desarmes precisos.

Zagueiro: Sabino (Sport)

A vitória do Sport em cima do Bahia foi dentro de uma bela estratégia montada pelo técnico Umberto Louzer. O Leão atacou quando pode, mas soube se defender quando precisa, com destaque para a atuação de Sabino. No final do jogo, naquela ‘única bola’ o time pernambucano matou o jogo com um gol.

Zagueiro: Gabriel Lacerda (Ceará)

Impôs respeito na defesa do Vovô, num duelo importante: o Clássico Rei. É claro que o ataque funcionou no final, quando marcou dois gols, porém, a defesa se manteve firme com o xerifão bem na frente do goleiro Richard, também muito atento.

Lateral-esquerdo: Reinaldo (São Paulo)

Se tornou um líder no Tricolor. Mesmo com as dificuldades do clássico com o Palmeiras, sempre tentou achar uma saída para ajudar o time no ataque.

Volante: Baralhas (Atlético-GO)

Atlético-GO e América-MG fizeram jogo bastante equilibrado, com chances para ambos os lados. Um dos maiores destaques da partida foi o volante Baralhas. Além de ter sido o cão de guarda da defesa do Dragão, o meio-campista também fez o gol de empate de sua equipe no primeiro tempo. Na etapa final, os donos da casa até tiveram chances de ficar com a vitória, mas o VAR anulou um gol de André Luís.

Meia: Praxedes (RB Bragantino)

Foi o principal jogador do Massa Bruta na importante vitória por 1 a 0 diante do Grêmio. Buscou o jogo a todo momento e, com a forte marcação adversária, foi inteligente ao arriscar chutes de fora da área. Em uma dessas jogadas, recebeu de costa, girou rápido e fez o gol do triunfo.

Meia: Éverton Ribeiro (Flamengo)

Não só fez a melhor partida como finalmente desencantou na temporada. Logo aos seis minutos do primeiro tempo, acertou um bonito chute de fora da área para abrir o placar. Além disso, o meia participou de várias jogadas ofensivas. Foi substituído durante a etapa final para ser preservado.

Atacante Vargas (Atlético-MG)

Saiu do banco de reservas para mudar a cara do Atlético-MG e garantir a vitória por 2 a 0 diante do Athletico-PR. Fez um gol de pênalti e ainda deu assistência para o gol de Neto, que também saiu do banco. Sua expulsão no fim da partida não apaga a importância que teve no jogo.

Clayson, à esquerda, comandou o Cuiabá em Porto Alegre

Atacante: Gabigol (Flamengo)

Dessa vez, Gabigol não está na Seleção FI por causa dos gols marcados. Apesar de ter passado em branco na Neo Química Arena, o atacante rubronegro incomodou bastante os zagueiros adversários e deu uma assistência perfeita para Bruno Henrique marcar o terceiro gol do Flamengo na vitória sobre o Corinthians.

Atacante: Clayson (Cuiabá)

Comandou as ações do Cuiabá em Porto Alegre. Foram dos pés dele que saiu as principais chances de gol do Cuiabá que merecia ter saído com a vitória sobre o Internacional. Lembrou ‘aquele Clayson’ que foi tão bem no começo do Corinthians, jogando pela ponta.

Técnico: Guto Ferreira (Ceará)

Desta vez ele colocou o ‘dedo e a mão’ na vitória no ‘Clássico Rei’ diante do seu maior rival, o Fortaleza. Segurou o time no primeiro tempo e depois fez as mudanças que funcionaram muito bem. Tanto que os atacantes Cléber e Rick marcaram os dois gols da virada em cima do Tricolor, por 3 a 1. Há cinco clássicos o Vovô não levava. Além disso, o Ceará agora está 10 jogos invicto, com quatro vitórias e seis empates, numa campanha consistente no Brasileirão.