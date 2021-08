Sem açúcar, glúten e lactose: aprenda a fazer biscoitinho de banana com coco

Nada melhor do que cuidar da saúde e se deliciar com maravilhosos cookies. Pensando nisso, que tal inovar com a saborosa receita de biscoitinho de banana com coco, que leva apenas 4 ingredientes? O prato fica pronto em 30 minutos e rende 20 porções.

Além de ser prática e rápida, os biscoitinhos são ideais para diabéticos, celíacos e intolerantes à lactose, por não conter açúcar, glúten e lactose. Confira o passo a passo, dado pela Nestlé:

Receita de biscoitinho de banana com coco sem açúcar, glúten e lactose