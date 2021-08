Sem glúten: aprenda a fazer deliciosas mini panquecas

Encontrar receitas práticas e deliciosas que não contenham as proteínas presentes no trigo, cevada e centeio é um verdadeiro desafio para celíacos. As mini panquecas, além de muito saborosas, são super práticas de se fazer e ficam prontas em apenas 30 minutos. A receita, dada pela Nestlé, rende 10 porções. Confira:

Receita de Mini Panquecas