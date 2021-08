Sem João Lucas, Cuiabá busca reabilitação no Brasileirão contra Palmeiras no Allianz

Cuiabá, MT, 20 (AFI) – Buscando a reabilitação, após a derrota, por 1 a 0, frente ao Grêmio, e tentando se distanciar da zona de rebaixamento, o Cuiabá vai em busca da vitória diante do Palmeiras neste domingo, às 10h, no Allianz Parque, pela 17ª rodada do Brasileirão. No entanto, o técnico Jorginho terá um desfalque certo. O lateral João Lucas recebeu o terceiro cartão amarelo e não poderá atuar

Sem João Lucas, que levou o terceiro amarelo por reclamação, a tendência é que Jorginho coloque Lucas Ramon no setor, mas existe a possibilidade de Camilo ser improvisado, como já ocorreu em outras oportunidades. O treinador ainda poderá apostar numa linha de três defensores, só que as chances são remotas disso acontecer.

Apesar de João Lucas ser o único desfalque, Jorginho poderá mexer no setor ofensivo. Jonathan Cafu e Elton têm entrado constantemente durante as partidas e podem aparecer entre os titulares no domingo. Eles brigam por posição, respectivamente, com Danilo Gomes e Jenison.

Jorginho tem um desfalque para o duelo contra o Palmeiras

“O Palmeiras tem um elenco excepcional, o banco de reservas é impressionante. Eu particularmente gosto de jogos desse nível. O adversário vai partir para cima e com isso vai nos dar oportunidades. É uma equipe muito bem organizada, mas acreditamos muito que podemos fazer um bom jogo e somarmos pontos”, disse Jorginho.

SITUAÇÃO

O Cuiabá está com 17 pontos no Brasileirão, brigando contra o rebaixamento, principalmente, com Sport (15) e América Mineiro (15). O Fluminense tem 17, contra 18 do São Paulo.

CUIABÁ: Walter; Lucas Ramon, Marllon, Paulão e Uendel; Auremir, Pepê e Rafael Gava; Clayson, Danilo Gomes e Jenison. Técnico: Jorginho.