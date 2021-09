Sem tensão! Saiba quais são os alimentos que ajudam a diminuir a ansiedade

O ser humano possui uma resposta natural diante de situações que a mente encara como difíceis: a ansiedade. Ela nada mais é do que uma condição caracterizada por preocupação excessiva. Pode ser a tomada de uma decisão importante, um desafio no trabalho, compromissos, contas que precisam ser pagas, mudanças e entre outras coisas que abalam o equilíbrio de uma pessoa. Mas existem aliados que podem ajudar a diminuir ou controlar a ansiedade.

O magnésio é indicado porque melhora as funções do cérebro. Ele pode ser encontrado em alimentos como aveia, banana, espinafre, sementes de abóbora, linhaça e chia, e nos frutos secos como castanha do Pará, amêndoas e amendoim. A ômega-3 é uma gordura boa e rica ácidos graxos que ajudam a melhorar o funcionamento do cérebro e reduz a ansiedade. Pode ser encontrado no atum, salmão, sardinha, linhaça, chia, castanhas e abacate. O triptofano é encontrado em proteínas animais, ovo, banana, queijo, cacau, abacaxi, chocolate amargo e frutos secos em geral, como castanha, nozes e amêndoas. É um hormônio essencial para evitar a ansiedade, o estresse, a depressão e a insônia.