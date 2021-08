Sem Vina, Ceará defende invencibilidade de 11 jogos no Brasileirão

Fortaleza, CE, 13 (AFI) – Sem Vina, que, segundo o técnico Tite, da Seleção Brasileira, estava na lista de suplentes das Eliminatórias para a Copa do Mundo, o Ceará vai até São Paulo para defender uma invencibilidade de 11 jogos no Campeonato Brasileiro, diante do Corinthians, na Néo Química Arena, pela 16ª rodada.

O meia está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e, por isso, não viajou. No seu lugar, vai entrar Jorginho. Eles se revezam na condição de titular na equipe do técnico Guto Ferreira. Esta, inclusive, será a única mudança do treinador para o duelo diante do Corinthians, uma vez que vem mantendo a base dos últimos jogos.

Guto Ferreira falou sobre situação do Ceará. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Apesar da longa invencibilidade, o Ceará ainda não venceu longe do Castelão, detalhe importante para quem quer lutar por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. O técnico Guto Ferreira falou sobre o desafio diante do Corinthians.

“Vamos enfrentar uma equipe que está em ascensão desde a chegada de Sylvinho. É um jogo difícil, eles são muito fortes em casa, mas queremos seguir nesse embalo positivo que estamos vivendo. Uma eventual vitória fará com que possamos ganhar algumas posições na tabela de classificação”, disse Guto.

SITUAÇÃO

O Ceará vem fazendo um grande campeonato e já soma 11 jogos de invencibilidade. O time cearense tem 23 pontos, mas quer deixar se ser o time que mais empatou – oito no total – para se aproximar dos primeiros colocados.

CEARÁ: Richard; Buiú, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco, Fernando Sobral, Marlon, Lima e Jorginho; Mendoza e Cléber. Técnico: Guto Ferreira.