SEMADA PENEDO integra reunião sobre Programa de Desenvolvimento Territorial da Bovinocultura do Leite

O Comitê Gestor do Programa de Desenvolvimento Territorial da Bovinocultura do Leite do Baixo São Francisco integrado pela SEMADA- Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola realizou uma reunião na sede do SEBRAE Penedo, para avaliação de seu plano de ação.

Durante o encontro ocorrido nesta quarta-feira (4), foram debatidos o monitoramento e planejamento das ações de impacto. Outro tema abordado foi a compra coletiva de rações e medicamentos, que visa a diminuição dos custos desses insumos.

Fornecendo também assistência técnica gerencial e orientada para os produtores rurais, além do atendimento das aspirações dos produtores envolvidos no projeto.

A reunião contou com a presença do Secretário Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola, Manoel Messias Lima e da equipe técnica da SEMADA.

Também participaram o Agente de Desenvolvimento do Banco do Nordeste e coordenador do Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter), Reginaldo Rocha Gomes e a Emater.

De acordo com Reginaldo Rocha, o programa tem o objetivo de estruturar a cadeia produtiva da bovinocultura do leite.

Beneficiando atualmente agentes econômicos de toda a região, que com isso passam a ter acesso a diversas ações para melhoria de suas atividades.

O Secretário Manoel Messias Lima destacou a importância do compromisso de todos os envolvidos, para o desenvolvimento das ações ligadas a área agrícola, tanto no que se refere na implantação de novas tecnologias no setor, quanto na adoção de medidas que levem a geração de emprego e renda. No qual a agricultura um papel fundamental nesse sentido.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP