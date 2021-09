SEMDSH Penedo informa local de recebimento dos cartões CRIA para moradores de alguns povoados

DECOM PMP

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) informa que os cartões do Programa CRIA, desenvolvido pelo Governo De Alagoas em parceria com os municípios, estão disponíveis para as pessoas residentes nos seguintes povoados: Santa Margarida, Palmeira Alta, Ponta Mofina, Marcação e Riacho do Pedro.

As pessoas dessas localidades devem se dirigir à sede da SEMDSH, no endereço Praça Clementino do Monte, 199, Centro de Penedo.

Além disso, devem estar munidas com seus documentos de identificação (RG) e Número do NIS.

O programa CRIA- Criança Alagoana acrescenta cem reais por mês à renda de mulheres gestantes ou mães de crianças com até 6 anos de idade, ou até 7 anos, se for acometida por microcefalia.