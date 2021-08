Semed Penedo distribui notebooks e orienta diretoras sobre protocolo de volta às aulas

Prefeito Ronaldo Lopes destacou a importância dos servidores para o novo desafio

Decom PMP

O próximo dia 13 de setembro marca a retomada das aulas presenciais na rede pública municipal de Penedo. Estudantes do 5º e do 9º ano do Ensino Fundamental e das turmas de Educação para Jovens e Adultos (EJA) serão os primeiros do processo gradual cujo protocolo foi apresentado para diretores e diretoras das escolas da Prefeitura de Penedo.

Reunidos com o Prefeito Ronaldo Lopes e a Secretária de Educação Cíntya Alves, diretoras e diretoras foram apresentados nesta quarta-feira, 18, ao protocolo Volta ao Novo, ação realizada na Escola Municipal de Educação Básica Vereador José da Costa Mangabeira.

Além dos procedimentos relacionados com a pandemia de Covid-19, o pessoal responsável por cada unidade de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed) ganhou um up no visual, ação direcionada à auto-estima das diretoras; e notebooks, equipamentos fundamentais para a manutenção do ano letivo 2021 no sistema híbrido.

Como uma das regras do protocolo sanitário prevê a ocupação de metade da sala, com revezamento das turmas, os estudantes poderão acompanhar o conteúdo em casa, ao mesmo tempo que os demais colegas estarão diante do professor.

“Nós sabemos que não vai ser fácil, mas vamos conseguir. Estamos com uma boa condição, preparados para esse retorno e à disposição de vocês”, afirmou Cíntya Alves, acrescentando que a comissão intersetorial criada para acompanhar o trabalho fará reuniões semanais de avaliação, solicitando informações de cada unidade sobre o desenvolvimento das respectivas atividades e as dificuldades encontradas.

A assistência da Prefeitura de Penedo também ocorrerá com apoio de psicólogas e assistentes sociais, equipe multidisciplinar disponível para atender a comunidade escolar.

“Nosso objetivo é oferecer acompanhamento especializado relacionado com o pós-Covid, inclusive para alunos e alunas. Nós solicitamos de cada escola a relação de estudantes que foram acometidos pela doença ou que perderam familiares para a Covid”, explica a Secretária de Educação de Penedo.

O Prefeito Ronaldo Lopes conversou com o pessoal, elogiou o planejamento da pasta e falou sobre dos investimentos para o município, entre eles creches que serão construídas pelo Governo de Alagoas (ação do Programa Criança Alagoana) e escolas.

A comunidade remanescente quilombola Tabuleiro dos Negros vai ganhar uma nova unidade de ensino, com aproveitamento da escola atual para reforma e funcionamento como creche, um pedido dos moradores da localidade.

Outros investimentos para Educação estão em curso, inclusive a reforma do CAIC, já doado pelo governo estadual ao município para reforma que viabilizará, em definitivo, o funcionamento da Escola Municipal Santa Luzia.

Ronaldo Lopes também destacou a implantação da coleta seletiva de lixo em Penedo, trabalho inovador que começará pela rede municipal de ensino justamente para que as crianças aprendam e incentivem os pais sobre a importância da educação ambiental.

A coleta seletiva de lixo também vai gerar economia ao município com a redução do material que é levado para a Central de Tratamento de Resíduos, localizada em Craíbas, município da região Agreste de Alagoas, destino de todo lixo doméstico coletado em Penedo pela Secretaria de Serviços Públicos.

“Cerca de 40% do lixo recolhido no nosso município é de material reciclável e nós poderemos separar aqui mesmo em Penedo, por meio do trabalho que estamos desenvolvendo com a Secretaria de Meio Ambiente”, explicou o Prefeito de Penedo sobre mais uma ação que também gera emprego e renda na cidade e melhora a receita do município porque o governo estadual incentiva a prática, aumentando o percentual de imposto repassado às cidades que fazem coleta seletiva de lixo.

Texto Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP

Fotos Deywesson Duarte – fotógrafo Decom PMP