SEMS Penedo divulga Boletim Epidemiológico desta quarta-feira (25)

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) de Penedo divulgou o Boletim Epidemiológico sobre a pandemia da Covid-19 desta quarta-feira(25). Os dados mais recente mostram 4.750 casos confirmados da doença.

Desse total, 4.644 pessoas já se recuperaram e 4.876 casos foram descartados.

Os números desta quarta-feira, 25, também mostram que a Unidade de Referência em Síndromes Gripais atendeu 33 pessoas, sendo que 52 atendidas anteriormente estão sendo monitoradas e 134 casos aguardam resultados de exames.

O boletim também informa que 79 pessoas morreram, em decorrência da pandemia do novo coronavírus em Penedo.

A Prefeitura de Penedo informa também que a Unidade de Síndromes Gripais localizada na Avenida Wanderley, nas proximidades do trevo da “Toca do Índio”, está funcionado de segunda a sexta-feira, no horário de 7h às 11h30 e de 13h30 às 17h.

A população deve observar o distanciamento social como medida preventiva, da mesma forma que o uso de máscaras e a adoção de medidas de higiene, a exemplo de lavar corretamente as mãos e utilizar álcool 70%.

Vacinômetro

O TOTAL DE PESSOAS IMUNIZADAS CONTRA O CORONAVÍRUS EM PENEDO ATÉ HOJE É DE 35.154, SENDO QUE 14.644 JÁ RECEBERAM A SEGUNDA DOSE DA VACINA