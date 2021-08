Serasa Limpa Nome: quite sua dívida por R$ 100 antes que o prazo acabe

O Serasa prorrogou até o próximo dia 31 o seu feirão que permite o pagamento da sua dívida por até R$ 100. Nesta edição do programa os descontos podem chegar até chegar a 99%.

No ano passado, a campanha foi responsável por oferecer renegociação de mais de R$ 6 milhões de dívidas, com ofertas para mais de 1 milhão de brasileiros. Neste ano, o valor total de desconto nas dívidas oferecido é de R$ 12 bilhões, sendo que são 14 milhões de dívidas em aberto com 24 empresas que participam do mutirão.

Como funciona o feirão da Serasa para quitar dívidas?

O feirão da Serasa para quitar dívidas funciona totalmente online ou por telefone, veja abaixo todos os meios e suas diferenças:

Por meio do aplicativo da Serasa;

Pelo site do Serasa;

No telefone 0800 591 1222;

Ou no WhatsApp (11) 99575-2096.

No caso do aplicativo e site do Serasa, a facilidade é que a dívida pode ser negociada sem falar com ninguém ou esperar em linha. Neste caso a negociação acontece em poucos minutos. Assim que você acessar o aplicativo aparecerá todas as suas dívidas na tela e você poderá escolher a melhor opção para pagar cada uma. Também é possível selecionar o melhor dia de pagamento.

Importante lembrar que você, se ainda não tiver, precisará fazer um cadastro tanto no aplicativo ou no site, para verificar as informações da sua dívida. Saiba também que na mesma página é possível ver a pontuação do seu score. No caso de pagamento à vista, os descontos costumam ser maiores, mas é possível parcelar os valores e pagar uma quantia mensal.

O que acontece com quem realiza renegociação na Serasa?

Se o seu nome estiver sujo, a empresa também deverá tirá-lo do cadastro de devedores após 5 dias úteis da negociação. Caso você não pague o acordo, seu nome poderá ser negativado novamente.

O pagamento e renegociação das dívidas no Serasa pode ser um indicativo para o seu score, que deve subir com estas ações. O score é um imposrtante indicador se você é um bom pagador. Ele pode influenciar nas liberações de crédito e também nas suas condições.

Por exemplo, uma pessoa com o score mais alto é vista como boa pagadora e, por isso, pode conseguir juros mais baixos em serviços financeiros e conseguir com mais facilidade um financiamento ou empréstimo.

Veja abaixo todas as empresas participantes:

Ativos;

Atlântico;

Avon;

BMG;

Bradesco;

Calcard;

Casas Bahia;

Claro;

Colombo;

Crediativos;

Credsystem;

Digio;

Hoepers;

Itapeva;

Itaú;

MGW;

Pernambucanas;

Ponto Frio;

Recovery;

Renner;

Riachuelo;

Tribanco;

Vivo;

Zema;