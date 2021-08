Sérgio Hondjakoff, ator que fez Cabeção, admite que estava em clínica interditada

O ator Sérgio Hondjakoff, conhecido por interpretar Cabeção na novela ‘Malhação’, admitiu que estava na clínica de reabilitação que foi interditada pelo Ministério Público no interior de São Paulo. Na última quinta-feira (5), o artista havia negado a internação nas redes sociais.

“Fui internado porque foi preciso e menti para preservar a minha família e principalmente o meu filho, que só tem um ano de idade”, admitiu em áudio enviado para o portal UOL. Sérgio explicou que não queria que o filho encontrasse essa informação na internet no futuro. “Peço que entendam a minha situação e me perdoem”, finalizou.

No vídeo postado ontem no Instagram, o ator desmentiu que foi encontrado em cárcere privado em uma clínica de reabilitação. “Vim desmentir mais um boato que saiu na internet dizendo que eu estaria internado em uma clínica, em cárcere privado. Não, mentira, eu tô aqui com a minha mãe em Resende, estou curtindo essas férias de inverno”, explica na postagem.

Apesar de ter negado o caso no vídeo, o nome do ator constava no boletim de ocorrência feito pela Polícia Civil, o que tornava a história contada nas redes insustentável.