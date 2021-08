Sergipe-SE 2 x 0 ASA-AL – Vermelhinho vence fácil e é vice-líder do Grupo A4 da Série D

Aracaju, SE, 08 (AFI) – O Sergipe derrotou o ASA pelo placar de 2 a 0, no estádio Batistão, pela décima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. De quebra, se firmou na segunda posição do Grupo A4.

O Vermelhinho tem 18 pontos, na segunda colocação, contra 22 do Juazeirense. Completam o G-4: Itabaiana, 16, e Retrô, 16. O ASA, que já não tem mais chances de classificar, tem seis.

VERMELHINHO NA FRENTE!

O Sergipe teve mais volume de jogo e conseguiu transformar a leve superioridade em vitória parcial nos primeiros 45 minutos. O Vermelhino foi colocando o goleiro Luiz Mach para trabalhar em duas oportunidades. Paulinho e Ewerton Ageu tentaram surpreender o arqueiro, que fez defesas seguras.

No então, a insistência terminou em gol aos 40 minutos. Após falha na defesa do ASA, Paulinho ficou com a bola e avançou em velocidade. O jogador fez fila na defesa adversário, driblou o goleiro e empurrou a bola para o fundo das redes. O Fantasma não esboçou reação e acabou aceitando a derrota.

Sergipe vence mais uma na Série D. Foto: Bruno Lopes/Juazeirense

AMPLIOU!

No segundo tempo, o Sergipe voltou melhor e foi logo ampliando. Luizinho foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Ewerton Ageu bateu e fez 1 a 0. O ASA enfim respondeu, mas Igor Rayan se esticou todo para evitar o empate.

O Sergipe continuou em cima e poderia ter goleado. Eweron Ageu mandou no travessão. Já nos minutos finais, Charles obrigou Luiz Mach fazer um milagre para impedir um placar ainda mais elástico.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Sergipe enfrenta o Murici, no sábado, às 16h, no estádio José Gomes, em Murici (AL). No domingo, às 16h, o ASA visita o Itabaiana, no Paulo Barreto, em Lagarto (SE).