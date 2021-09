Série B: Após liminar aceita, Confiança terá treinador contra o CRB, na quarta-feira

Aracaju, SE, 31 (AFI) – Depois de conseguir a rescisão com o Jacuipense, o treinador Luizinho Lopes, poderá estrear no comando do Confiança contra o CRB, em confronto válido pela 22° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com a ajuda do departamento jurídíco do Confiança, Luizinho Lopes entrou com um pedido de liminar na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) determinando a liberação do vínculo federativo com o ex-clube.

FIM DO CICLO

Nesta tarde de terça-feira, a rescisão foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Oficialmente sem clube, ele fica livre para ter seu nome inscrito pelo Dragão, ai sim poder estrear.

QUEM COMANDOU

Na última partida, na derrota por 2 a 1 para o Goiás, quem comandou o time foi o auxiliar técnico Neto Pajolla.