Série B: Após pagamento ao Al Wahda, Cruzeiro se livra de ação na Fifa

Belo Horizonte, MG, 26 (AFI) – Nesta quinta-feira,m o Al Wahda, dos Emirados Árabes, enviou uma carta à Fifa requisitando que suspendesse a ação contra o Cruzeiro. Isso aconteceu após receber o pagamento de R$8 milhões do Cruzeiro, pelo volante Denilson, 2016.

Com o pagamento e o encerramento da ação na Fifa, o cluibe chegou ao valor de R$40 milhões pagos à instituição, mas ainda precisa retirar duas punições de registro de atletas ainda vigentes.

AS PUNIÇÕES

No último ano, o clube já havia perdido seis pontos no início da Série B do Campeonato Brasileiro. Posteriormente, a Fifa determinou que caso o clube não pagasse o que devia ao Al Wahda até setembro, seria rebaixado. Porém, a diretoria conseguiu suspender a decisão.

PASSAGEM APAGADA

O jogador chegou ao clube em 2016. Estava lesionado e o intuito era se recuperar de uma lesão. Porém, atuou apenas em cinco partidas, sendo apenas dois como titular. O clube não pagou os 850 mil euros acordados pelo empréstimo e passou a discutir a ação na Fifa