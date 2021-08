Série B: Após quinta derrota seguida, Hélio dos Anjos deixa o Náutico

Recife, PE, 18 (AFI) – O técnico Hélio dos Anjos não é mais técnico do Náutico. O treinador deixou o clube nesta quarta-feira um dia após a derrota para o Cruzeiro, por 1 a 0, nos Aflitos, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

“Bom dia, Nação! Venho aqui agradecer em primeiro lugar nossa comissão e nossos atletas, grato também ao Ari e diretoria (Bruno Becker, Edno, Diogenes, e todos os outros). Muito grato novamente a essa torcida, e aos grandes alvirrubros Américo Pereira e Paulo Pontes. Me desligo hoje do clube, uma decisão minha e do Guilherme, que é difícil porém não vemos como continuar. Obrigado de coração, vamos fortes e vida que segue feliz sempre”, afirmou o treinador nas redes sociais.

Líder disparado da Série B, o Timbu está em queda livre na competição. Já são cinco derrotas consecutivas, que deixaram o clube na sexta posição, com 30 pontos, contra 36 do Coritiba, primeiro colocado.

Hélio dos Anjos tem 63 anos e estava no Náutico desde a temporada passada. Foram 47 jogos, com 21 vitórias. Foi campeão pernambucano pelo Timbu.

SÉRIE B

O Náutico tem praticamente uma semana para definir seu novo treinador. O clube volta a campo apenas na terça-feira, às 21h30, no estádio Rei Pelé.