Série B: Após saída de Ney Franco, CSA acerta retorno de técnico ‘velho conhecido’ ex-Cruzeiro e Chape

Maceió, AL, 30 (AFI) – Horas depois de anunciar a saída do técnico Ney Franco, o CSA agiu rápido e já tem um ‘novo’ comandante para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Trata-se do velho conhecido Mozart, que deixou o próprio Azulão há quatro meses e agora retorna com a missão de recolocar a equipe na briga pelo G4.

Apesar do acerto entre as duas partes, o anuncio oficial deve acontecer nas próximas horas. Essa será a segunda passagem de Mozart pelo Azulão. Na primeira, fez 37 partidas, conquistou 21 vitórias, oito empates e sofreu oito derrotas.

Contratado em setembro de 2020, ele conseguiu levar o CSA a uma arrancada na reta final da Série B que quase culminou com o acesso, mas no fim das contas, a equipe acabou ficando à três pontos do G4 e não subiu.

Neste começo de ano, esteve à frente do Azulão até o dia 18 de abril, quando vinha em um bom momento com o CSA no Campeonato Alagoano. Mas, recebeu uma proposta da Chapecoense e preferiu deixar o clube. No time catarinense também vinha fazendo uma boa campanha, quando foi contratado pelo Cruzeiro para o inicio da Série B, mas não foi bem e logo foi desligado.

Atualmente, o CSA é o 11º colocado da Série B, com 25 pontos. O Botafogo, com 35, é o primeiro dentro do G-4. O próximo desafio é nesta sexta-feira, às 21h30, diante do Vila Nova, no Rei Pelé.