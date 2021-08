Série B: Após voltar de empréstimo, atacante renova com Avaí até 2023

Florianópolis, SC, 04 (AFI) – Após retornar de empréstimo, o atacante Rômulo, de 26 anos, aumentou seu vínculo com o Avaí. Nesta quarta-feira, o clube anunciou a renovação do jogador até o final de 2023. No Avaí desde os 19 anos, Rômulo soma 221 jogos e 44 gols pelo clube catarinense.

“Estou muito feliz com esta oportunidade. Quero agradecer minha esposa, minhas filhas, pai e mãe. Toda a minha família. Aqui tenho uma identificação muito grande. Foi onde comecei, dei os primeiros passos no profissional. Agora é focar na caminhada para conseguir a vaga na Série A”, disse.

VOLTA DE EMPRÉSTIMO

Rômulo já vinha treinando com o elenco desde julho, quando retornou de empréstimo do Al Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, mas precisou aguardar a abertura da janela de transferência internacional – na última segunda-feira – para ter condições de jogo.

Revelado na base do próprio Avaí, Rômulo tem 26 anos e disputou apenas nove partidas pelo Al Ittihad Kalba, marcando dois gols. Essa foi sua segunda passagem pelo futebol dos Emirados Árabes. Em 2019, o atacante defendeu o Al Dhafra.

SITUAÇÃO SÉRIE B

A reestreia de Rômulo pelo Avaí pode ser neste sábado, contra o CSA, no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL, pela 16ª rodada da Série B do Brasileiro. Invicto há dez jogos, o Avaí aparece na quarta colocação, com 26 pontos.