Série B: Artilheiro da temporada vive boa fase no Sampaio Corrêa

São Luís, MA, 10 (AFI) – O Sampaio Corrêa vive um bom momento na Série B do Brasileiro, é o 6º colocado na competição com 26 pontos ganhos e apenas a dois do G4. A Bolívia Querida vem de duas vitórias consecutivas fora de casa e tem o maior artilheiro do Brasil, o atacante Ciel, que chegou ao clube com aval do presidente.

A Bolívia Querida vem ganhando destaque nacional não só pela campanha, mas também pelo fato de ter o atacante Ciel de 39 anos, vice-artilheiro na Série B com 07 gols juntamente com Régis (Guarani), Chay (Botafogo-RJ) e Jean Carlos (Náutico).

É ainda o maior artilheiro do Brasil na temporada 2021. Já são 31 gols e deixando para trás grandes atacantes como Gabigol (Flamengo) com 27, Diego Souza (Grêmio) 27, Manoel (Altos-PI) 21, Gilberto (Bahia) 20, Zé Love (Brasiliense) 19 e Perotti (Chapecoense), com 19 gols.

OS NÚMEROS

O atacante chegou no time ainda no Campeonato Estadual e fez quatro jogos, anotando dois gols e foi campeão Maranhense. Já no Brasileiro da Série B, são 14 jogos, sete gols, sendo quatro fora de casa.

OS OUTROS GOLS

Antes de chegar no time maranhense, já havia marcado 18 gols pelo Caucaia-CE, sendo dez pela Copa Fares Lopes e oito pelo Estadual. Já no Central-PE, anotou um no pernambucano e três na Copa do Nordeste.

COM MORAL

O Sampaio Corrêa vem nos últimos anos sendo uma grande vitrine para atacantes principalmente quando se trata de campeonatos nacionais. Em 2020 teve o artilheiro da competição Caio Dantas que fez 17 gols na Série B do Brasileiro e também o maior artilheiro da temporada com 24 gols.

Já em 2019 quando disputava a Série C do Brasileiro, a Bolívia Querida também teve o artilheiro do campeonato, Salatiel Júnior fez 08 gols e foi vice-campeão e garantiu acesso à Série B do Brasileiro.

PRESIDENTE JÁ CONHECIA BEM

O atacante Ciel chegou ao Sampaio Corrêa com aval do presidente Sérgio Frota que já conhecia bem o jogador e apostou no atleta, que mesmo com 39 anos tem sido peça fundamental no time. Já marcou de cabeça, falta, peito e pênalti e chegou a 07 gols no Brasileiro da Série B e é o maior artilheiro da temporada 2021 com 31 gols.

