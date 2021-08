Série B: atacante do Operário-PR com experiência internacional deve fechar com o Juventude

Ponta Grossa, PR, 4 (AFI) – Ricardo Bueno, atacante do Operário, está muito próximo de acertar sua ida para o Juventude. O jogador aceitou uma proposto do time gaúcho e falta apenas assinar o contrato.

O gestor do Operário-PR, Álvaro Góes, informou que aguarda o pagamento da multa rescisória do contrato para que Ricardo Bueno seja liberado

O NEGÓCIO

O atacante já havia sido procurado anteriormente pelo clube, mas as negociações não avançaram. Porém, com uma nova proposta, o acordo avançou entre o clubes.

TRAJETÓRIA

Aos 33 anos, Ricardo Bueno tem na bagagem passagens por Atlético-MG, Palmeiras, Figueirense, Ceará e CSA, entre outros clubes. No Operário-PR desde novembro, ele fez 16 gols em 40 jogos disputados.

O jogador começou sua carreira no América-SP e passou por Nacional-PR e Londrina. Ele foi contratado pelo Grêmio em 2009 e, no ano seguinte, chamou atenção no Oeste em 2010, sendo o artilheiro do Paulistão, com 16 gols. Depois acertou com o Atlético-MG, onde ficou entre 2010 e 2011 e marcou seis gols. Em seguida defendeu o Palmeiras, entre 2011 e 2012, fazendo quatro gols.

O atacante passou depois por Atlético-GO e pelo Figueirense, onde conquistou o acesso à Série A, em 2013. Atuou também por Joinville, Oeste, São Bento, Santa Cruz e RB Brasil

PASSADO RECENTE

Em 2018 e 2019, o jogador defendeu o Ceará, fazendo 10 gols em 29 jogos. Depois, ele foi contratado pelo CSA, marcando quatro gols em 23 jogos no Brasileirão.

CARREIRA INTERNACIONAL

Além das diversas passagens pelos clubes brasileiros, o atacante também já jogou na Dinamarca, Coreia do Sul e recentemente, passou na Tailândia, antes de retornar ao Brasil e atuar pelo Operário.

