Série B: Atacante ex-Ponte Preta sofre nova lesão e desfalca o Vitória

Salvador, BA, 20 (AFI) – O atacante Vico, ex-Ponte Preta, sofreu uma nova lesão. Desta vez, no reto femoral da coxa esquerda. Com a lesão, o jogador deve desfalcar o Vitória nos próximos dois meses. Durante a Série B deste ano, o atacante disputou apenas uma partida.

A última lesão de Vico, também foi na coxa e na ocasião o atleta ficou de fora das 15 primeiras partidas da Série B, voltando apenas na derrota para o Vasco onde atuou por 17 minutos. Após o duelo, Vico ficou de fora das outras partidas por opção do departamento médico, que planejava um retorno gradual do atleta.

NÚMEROS DE VICO

Com a camisa do Vitória nesta temporada, Vico disputou 15 jogos e marcou dois gols. Mas no ano passado que se destacou, disputou 38 jogos, marcando 7 gols e dando 4 assistências.

Pela Ponte Preta, disputou 13 jogos e marcou 3 gols, na época estava emprestado pelo Grêmio e ficou na Macaca apenas uma temporada.

PRÓXIMO JOGO DO VITÓRIA

Com chances da sair do Z4 nesta rodada, o Vitória irá receber o Guarani neste sábado no Barradão. O treinador Wagner Lopes contará com reforços para o jogo, pois o uruguaio Pablo Siles, cumpriu suspensão na última rodada e o zagueiro Thalisson Kelven, estpa recuperado de uma lesão no ombro e provavelmente estará disponível para o jogo.