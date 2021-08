Série B: Avaí pode ter até quatro reforços para confronto direto

Florianópolis, SC, 13 (AFI) – Desfalque no banco de reservas neste sábado por estar suspenso, o técnico Claudinei Oliveira pode ganhar até quatro opções para escalar o Avaí no confronto direto contra o Náutico, na Ressacada, pela 18ª rodada da Série B do Brasileiro.

O volante Bruno Silva tem retorno garantido após cumprir suspensão automática na derrota para o Guarani, por 1 a 0. Além dele, o zagueiro Alemão, o também volante Marcos Serrato e o atacante Renato estão recuperados de contusão.

Desses, além de Bruno Silva, Alemão é quem tem mais chances de iniciar a partida contra o Náutico, enquanto os outros dois ainda passarão por uma avaliação.

A notícia ruim, além da ausência de Claudinei Oliveira – o auxiliar Luciano Gusso vai comandar o time -, é o desfalque do atacante Rômulo, que se contundiu com poucos minutos em campo contra o Guarani e vai ficar afastado por três semanas.

A provável escalação do Avaí é: Glédson; Edilson, Rafael Pereira, Alemão e Diego Renan; Bruno Silva, Wesley Soares, Valdívia e Vinícius Leite; Getúlio e Copete.

Sem ganhar há três partidas, o Avaí tem 27 pontos e precisa da vitória para não perder de vista o G4. O Náutico, adversário deste sábado, tem 30.