Série B: Avaí ‘pune’ atacante Jô por assinar pré-contrato com Athletico

Florianópolis – Em crise financeira e com salários atrasados, o Avaí vem sofrendo de outros problemas dentro do elenco. Enquanto renovava seu contrato com o clube catarinense, o atacante Jô chegou a assinar um pré-contrato com o Athletico. No entanto, a negociação foi por terra com a publicação do novo contrato do atleta com a equipe azurra no Boletim Informativo Diário da CBF.

​Como a prorrogação do vínculo com o Avaí foi confirmada, o pré-contrato perante ao Athletico fica sem validade. A diretoria do time catarinense, no entanto, não aceitou bem a situação e afastou o atleta do time profissional. O clube não confirma o fato oficialmente. A versão oficial, é que o atacante está com a equipe Sub-23 e à disposição do técnico Claudinei Oliveira.

Jô com a camisa do Avaí

Jô tem apenas 22 anos e começou a carreira nas categorias de base do PSTC. Chegou a passar por Grêmio e Cianorte antes de chegar no Avaí. Também foi emprestado ao Oeste. No time catarinense, fez 16 jogos como profissional e marcou um gol.

SALÁRIOS ATRASADOS

Na quinta colocação, com 33 pontos, o Avaí continua buscando fundos para quitar os salários atrasados com jogadores e funcionários, em alguns casos, de quatro meses. O clube trata a situação internamente, mas não estipula uma data para o débito ser pago.

Para evitar um desgaste ainda maior, o clube chegou a pagar um ‘bicho’ por vitórias na Série B. No entanto, a equipe vem de duas derrotas consecutivas que a fez sair do G-4. O próximo desafio é só no dia 3 de setembro, frente ao Brusque.