SÉRIE B: Botafogo bate Vasco em clássico; Brusque, Sampaio Corrêa e Vila Nova-GO também vencem

Campinas, SP, 31 (AFI) – Cinco partidas deram sequência as disputas da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B no decorrer do dia deste sábado (31). Brusque-SC, Sampaio Corrêa-MA, Vila Nova-GO e Botafogo venceram seus respectivos confrontos e garantiram três pontos para a tabela de classificação, enquanto Vitória e Avaí empataram sem gols em Salvador.

Em um confronto direto, Botafogo e Vasco disputaram o clássico carioca da rodada, no Nilton Santos, com o Gloriando levando a melhor. Com a vitória por 2 a 0, o time de General Severiano subiu para o nono lugar, com 22 pontos. Com a mesma pontuação, o Cruzmaltino desceu para a décima posição.

Já o Brusque-SC foi avassalador diante do Confiança-SE no Augusto Bauer e venceu por 3 a 0. O resultado fez a equipe gaúcha subir para o sexto lugar, com 23 pontos. O time sergipano, com dez, permanece na lanterna.

Após cinco rodadas, o Sampaio Corrêa-MA voltou a somar três pontos. No Bento Freitas, em Pelotas (RS), a Bolívia Querida visitou o Brasil-RS e venceu por 2 a 1, subindo para o sétimo lugar da tabela, com 23 pontos. O resultado foi negativo para o Xavante, que desceu para a 19ª posição, com 12.

Com objetivos distintos neste momento, Vitória e Avaí se enfrentaram no Manoel Barradas, em Salvador, e empataram em 0 a 0. Com o resultado, o Leão da Ilha desceu para o quarto lugar da tabela de classificação, com 26 pontos, e ainda pode deixar o G-4 até o complemento da rodada. O Leão Rubro-Negro segue na 15ª posição e está com 13 pontos, assim como o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Pela manhã, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), o Vila Nova-GO não tomou conhecimento dos donos da casa e abriu três gols de vantagem ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Vila agora soma 18 pontos na tabela de classificação e ocupa o 13º lugar. O Guarani, com 23, é o oitavo colocado.