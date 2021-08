Série B: Botafogo encaminha compra definitiva de atacante

Rio de Janeiro, RJ, 13 (AFI) – O Botafogo quer anunciar nos próximos dias a contratação em definitivo do atacante Chay, artilheiro do time na Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo depende do avanço nas conversas com a Portuguesa-RJ.

Chay tem contrato com a Lusa, mas foi emprestado ao Botafogo até o final do ano. Destaque do time com sete gols, a diretoria se movimenta nos bastidores por sua permanência. O único entrave seria o valor que o Glorioso estaria disposto a pagar.

Internamente, os dirigentes do Botafogo encaram com tranquilidade o valor oferecido à Portuguesa pela compra de Chay. Além da liberação, o time do subúrbio carioca ainda quer manter uma porcentagem por eventual futura transferência do jogador.

O atacante tem 30 anos e nunca teve tanto destaque como agora no Botafogo. Rodou o mundo por times da Tailândia e Malásia e no Brasil jogou por São Gonçalo, Bela Vista, Mogi Mirim, Rio Branco-AC e América-RJ antes de chegar na Portuguesa-RJ. Chegou ao Botafogo para a Série B e já anotou sete gols.

Em meio a esta negociação, o Botafogo volta a campo no domingo para enfrentar o Brasil de Pelotas, às 18h15, no Engenhão, no Rio de Janeiro.