Série B: Botafogo encaminha empréstimo de atacante ao Vitória

Rio de Janeiro, RJ, 04 (AFI) – Sonhando em se aproximar do G4, o Botafogo segue fazendo mudanças em seu elenco durante o Campeonato Brasileiro da Série B. E dando sequência à reformulação, o time deverá emprestar o atacante Marcinho ao Vitória, rival na Segunda Divisão.

Marcinho tem contrato até o final de 2022 com o time carioca, mas não vem sendo utilizado, mesmo após a chegada do técnico Enderson Moreira. Por mais oportunidades, as duas diretorias iniciaram as conversas e acertaram um empréstimo até o final da Série B deste ano, documento que deverá ser assinado nos próximos dias.

O atacante tem 26 anos e passou pela base de Vila Nova, Ponte Preta e Corinthians. Defendeu o São Bernardo e ainda vestiu as camisas de São Paulo, Athletico-PR, Goiás, Sport e Cuiabá, antes de chegar ao Botafogo no início de 2021.

Atualmente, o Botafogo é o nono colocado na Série B com 22 pontos ganhos. O time voltará a campo no domingo para enfrentar a Ponte Preta, às 20h30, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.