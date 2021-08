SÉRIE B: Botafogo-RJ surpreende Coritiba e entra no G4; Brasil e Remo empatam

Campinas, SP, 27 (AFI) – Duas partidas deram sequência as disputas da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B na noite desta sexta-feira (27). O principal destaque ficou para a vitória fora de casa do Botafogo-RJ em cima do atual líder Coritiba, por 1 a 0, em pleno Estádio Couto Pereira. Um pouco mais cedo, Brasil de Pelotas e Remo empataram por 1 a 1.

Mesmo jogando na casa do adversário, o Botafogo-RJ contou com um gol de Rafael Navarro ainda no primeiro tempo para vencer o Coritiba por 1 a 0. Com o resultado, o time carioca chegou a segunda vitória seguida e ao quarto jogo sem derrota e agora aparece na quarta colocação com 35 pontos ganhos. Já o adversário, apesar da derrota, segue na liderança com 39 pontos, mas pode ver o CRB encostar em caso de vitória no final de semana.

Em duelo disputado no Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), Brasil-RS e Remo-PA fizeram um jogo movimentado, mas ficaram no empate por 1 a 1. O atacante Erison abriu o placar para o Xavante e Lucas Tocantins deixou tudo igual, ainda no primeiro tempo. O empate deixa o Xavante na 19ª posição, com 14 pontos. O Leão aparece em 12º lugar, com 27 pontos.

ANTES E DEPOIS…

A rodada começou na terça-feira com a vitória do Guarani, em Campinas, por 3 a 0, sobre o Operário em confronto direto pelo G4. Na quarta, o ameaçado Vila Nova surpreendeu e bateu o Avaí, por 1 a 0, em Goiânia. A rodada seguirá no sábado com dois jogos, enquanto três partidas colocarão um ponto final no domingo.