Série B: Brasil de Pelotas contrata lateral de time da Série C

Pelotas, RS, 04 (AFI) – Penúltimo colocado na Série B, o Brasil de Pelotas está reforçando seu elenco para seguir com chances de escapar do rebaixamento na temporada. Por isso, nesta quarta-feira o clube oficializou a chegada do lateral-direito Oliveira, que estava no Volta Redonda-RJ, da Série C.

O jogador foi contratado para assumir a titularidade no setor, muito contestado até agora na Série B. Além disso, Oliveira chega com a missão de passar sua experiência aos demais companheiros de grupo, já que tem passagens por muitos times ao longo dos seus 30 anos de idade.

Oliveira rodou bastante no interior de São Paulo, tendo atuado por Rio Branco, Primavera, Guarani, Capivariano, União Barbarense e Mirassol. Fora do Estado, atuou por Inter de Lages, Passo Fundo, Boa Esporte, Atlético Tubarão e por último o Volta Redonda, por onde acumulou 21 partidas em 2021.

O time gaúcho é o penúltimo colocado da Série B com 12 pontos ganhos – à frente apenas do Confiança, lanterna com dez.

O time voltará a campo na sexta-feira para enfrentar o Guarani, às 19 horas, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.