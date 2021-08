Série B: Brasil nega fazer investimento alto e confirma grupo quase fechado

Pelotas, RS, 26 (AFI) – O Brasil já admitiu que não fará altos investimentos na temporada apesar do time estar lutando para permanecer na divisão. Na lanterna da Série B, o time xavante, através do coordenador de futebol, Hélio Vieira, confirmou que fará, no máximo, apenas mais duas contratações.

“Estamos muito próximos disso, da formação definitiva do elenco. Claro que a competição muitas vezes nos apresenta situações inesperadas ou até um negócio de ocasião. Temos a base do grupo montada, não teremos muitos acréscimos, talvez um ou dois jogadores dentro dessas circunstância”, disse o coordenador ao DP Esportes.

Cléber Gaúcho ganhou alguns reforços. Foto: Carlos Insaurriaga

Cleber Gaúcho ganhou recentemente quatro reforços para o setor ofensivo, os últimos foram o meia Rildo, que pertence ao Grêmio, e os atacantes Erison, do XV de Piracicaba, e Rone, ex-Santo André. Nenhum deles, no entanto, empolgou os torcedores.

SÉRIE B

O Brasil de Pelotas não vence há oito rodadas e está na lanterna, com apenas 13 pontos. O Vila Nova, primeiro fora da degola, tem 22.