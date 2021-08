Série B: Brasil-RS acerta com ex-atacante do XV de Piracicaba e anuncia Rildo

Pelotas, RS, 19 (AFI) – Querendo escapar da zona de rebaixamento, O Brasil foi em busca de reforços para a Série B. E nesta quinta-feira anunciou a chegada do atacante Erison ex-XV de Piracicaba e o meio-campo Rildo ex-Grêmio. Os dois jogadores chegam por empréstimo até o fim da Série B.

CONHEÇA OS REFORÇOS

Erison é natural de Campinas-SP e tem apenas 22 anos. Ele fez sua carreira inteira nas categorias de base do Nhô Quim e teve uma passagem no ano passado pelo Figueirense. Já o meio-campo Rildo de 21 anos, vem por empréstimo do Grêmio, onde fez toda a sua categoria de base e esteve lá até o empréstimo para o Xavante. Rildo já está no BID e fica a disposição do treinador para o confronto contra o CSA.



Rildo e Erison são os novos reforços do Xavante para a Série B. Foto: Carlos Insaurriaga

CAMPANHA NA SÉRIE B

O Xavante ocupa a lanterna da competição com apenas 12 pontos conquistados e está a sete da Ponte Preta, que é a primeira equipe fora do Z4. Nesta quinta-feira, o time volta a campo para enfrentar o CSA. O jogo será às 21h30 no estádio Bento Freitas.