Série B: Brusque fala em “posicionamento equivocado” e pede desculpas por nota surreal

[ad_1]



Brusque, SC, 30 (AFI) – Depois da péssima repercussão da nota oficial publicada no último domingo (veja aqui), o Brusque voltou atrás nesta segunda-feira com um pedido público de desculpas.

“O Brusque Futebol Clube diante do ocorrido vem respeitosamente pedir desculpas ao atleta Celso Honorato Junior pelo transtorno causado a sua pessoa, a nossa torcida, simpatizantes, patrocinadores e imprensa devido ao nosso posicionamento equivocado”, dizia parte da nota assinada pelo presidente Danilo Rezini.

A nota do último domingo, onde o clube relativa o ato de racismo praticado por um conselheiro e fala em “oportunismo” do meia Celsinho, foi feita pelo departamento jurídico do Brusque.

Não foram só torcedores de outros times que criticaram o posicionamento do Brusque no último domingo. Jogadores do próprio clube postaram em suas redes sociais uma imagem com a frase: “Diga não ao racismo”.

CONFIRA ABAIXO O PEDIDO DE DESCULPAS DO BRUSQUE

O Brusque Futebol Clube diante do ocorrido vem respeitosamente pedir desculpas ao atleta Celso Honorato Junior pelo transtorno causado a sua pessoa, a nossa torcida, simpatizantes, patrocinadores e imprensa devido ao nosso posicionamento equivocado.

Nosso Clube sempre foi e será contra qualquer tipo de diferença ideológica, crença, raça ou gênero, possuímos uma história constituída pela responsabilidade, respeito, transparência e muito trabalho.

Esperamos que entendam esse momento infeliz que estamos vivendo, cabe a nós, humildemente reconhecer o erro da nota anterior e pedir desculpas mais uma vez ao atleta Celsinho e a compreensão de todos.

O Brusque FC tomará todas as medidas cabíveis diante do ocorrido e vai apurar os fatos.