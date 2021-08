Série B: Clube planeja mandar duas partidas com público em Sete Lagoas

Belo Horizonte, MG, 24 (AFI) – A diretoria do Cruzeiro, encaminhou nesta terça-feira, um acordo para poder ao menos mandar duas partidas com público nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Os jogos seriam na cidade de Sete lagoas.

As partidas serão contra a Ponte Preta, no dia 07/09, pela 23ª rodada e Operário, ainda sem data, pela 24ª rodada.

O ESTÁDIO

O Cruzeiro mandará as partidas na Arena do jacaré. O estádio começará a receber os cuidados para a partida a partir de domingo, já que segue recebendo partidas da base da Raposa e do Módulo II do Módulo Mineiro. Depois disso, serão 10 dias de cuidados com o gramado até o jogo contra a Ponte.

QUANTOS TORCEDORES

A ideia é que o estádio receba 30% da capacidade, ou seja, cerca de 4 mil torcedores.

DEPENDE DO MUNICÍPIO

O clube aguarda apenas a transição para a a Fase Verde no município.