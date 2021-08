Série B: Com conversas adiantas, ex-Vila Nova deve ser o novo técnico do Vitória

Salvador, BA, 05 (AFI) – Ainda sem confirmar a saída do técnico Ramom Menezes, o Vitória parece já ter um nome certo para comandar a equipe na sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Isso porque, as conversas com Wagner Lopes, de 52 anos, estão bem adiantadas e o anuncio oficial deve acontecer nas próximas horas.

O treinador está livre no mercado desde junho deste ano, quando foi demitido do Vila Nova no começo do Campeonato Brasileiro da Série B, onde ao todo fez 23 jogos na temporada e conseguiu um aproveitamento de 49%. Wagner Lopes também tem passagens por Atlétigo-GO, Goiás e Botafogo-SP.

O ex-atacante do São Paulo e que jogou praticamente toda a carreira pelo Japão, onde chegou a atuar pela seleção nipônica na Copa do Mundo de 1998, por isso é conhecido por muitos por ‘samurai’. Ainda sem o novo técnico, Ricardo Amadeu que é auxiliar técnico permanente está à frente da equipe.

Atualmente, o Leão aparece na perigosa 15ª colocação com 13 pontos, a mesma pontuação da zona de rebaixamento e voltará a campo no próximo sábado, contra o Vasco, às 19h30, no Barradão, em Salvador, pela 16ª rodada da Série B.