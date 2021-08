Série B: Com desfalques, Confiança recebe o Remo em busca da reabilitação

Aracaju, SE, 16 (AFI) – Vice lanterna da competição e chegando após levar quatro da Ponte, o Confiança recebe o Remo nesta terça-feira, às 19h, no Batistão. O confronto é válido pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O time soma apenas 13 pontos e está a cinco do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

SUSPENSOS

O timenão poderá contar com o lateral-esquerdo João Paulo e com o zagueiro Nirley. João Paulo recebeu o terceiro cartão amarelo contra a Ponte Preta, neste sábado. O lateral-esquerdo foi punido aos 16 minutos do primeiro tempo por agarrar Niltinho e impedir um ataque promissor. Já Nirley, recebeu dois cartões em três minutos. O primeiro aos 38 minutos do segundo tempo e o que resultou a expulsão aos 41 minutos.

DEPARTAMENTO MÉDICO

Caíque Sá, que ficou de fora contra a Ponte deve seguir no DM.

PENDURADOS

Serginho, Bruno Sena, Isaque, Gustavo Ramos, Daniel Penha, Willians Santana e Jhemerson.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Michael; Marcelinho, Bareiro e Lucas Sampaio; Serginho, Rafael Vila, Daniel Penha, Jhemerson e Ítalo; Willians Santana.